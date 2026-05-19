Existenci jedné z nich odhalil pastevec Awad al-Šammárí, když v březnu narazil na vojenský tábor s vrtulníky a přistávací plochou. Krátce poté byl podle svědků pronásledován vrtulníkem a zabit střelbou. Jeho rodina se domnívá, že zemřel kvůli objevení utajované základny.
Iráčtí regionální představitelé uvedli, že základny sloužily k podpoře izraelských operací proti Íránu, včetně tankování a zdravotnického zabezpečení během války z června 2025. Izraelská armáda odmítla věc komentovat. Podle několika bývalých amerických a iráckých představitelů by bylo nemyslitelné, že by Spojené státy o izraelské přítomnosti nevěděly.
Případ vyvolal v Iráku otázky ohledně schopnosti vlády kontrolovat vlastní území. Irácká armáda měla podle některých velitelů podezření na přítomnost cizích sil už několik týdnů před incidentem, ale situaci pouze monitorovala. Po odhalení základny vyslala průzkumnou jednotku, která se dostala pod palbu; jeden voják zemřel a další byli zraněni. Zveřejnění informací může zvýšit napětí v zemi a zkomplikovat americké snahy o omezení íránského vlivu v Iráku.
Zdroj: The New York Times (USA)