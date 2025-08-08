Jejím cílem bude pomáhat zemím NATO a jejich spojencům financovat obranné potřeby.
Zřízení DSRB navazuje na nedávný závazek členských států NATO investovat 5 % svého HDP do obrany. Nová instituce bude fungovat jako nezisková organizace a podle ING bude svým charakterem podobná Evropské investiční bance (EIB). Přesto však ING v projektu vidí i obchodní příležitosti. Iniciativa odpovídá obnovené strategii banky, jejímž cílem je lépe podporovat klienty investující do obranného sektoru – za předpokladu, že budou splněny environmentální a sociální standardy, které si banka stanovila.
Kromě ING se na vzniku DSRB podílejí také Commerzbank, JPMorgan Chase, Landesbank Baden-Württemberg a RBC Capital Markets. Očekává se, že se k iniciativě v budoucnu připojí i další banky.
Zdroj: NL Times (Nizozemsko)