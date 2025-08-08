Co psala světová média o Severoatlantické alianci

ING je mezi bankami zakládajícími nový obranný fond pro spojence NATO

8. srpna 2025  15:58
ING je jednou z pěti mezinárodních bank, které se podílejí na vzniku nové obranné banky s názvem Defence, Security and Resilience Bank (DSRB).  

ilustrační foto. | foto: @MBDA

Jejím cílem bude pomáhat zemím NATO a jejich spojencům financovat obranné potřeby.

Zřízení DSRB navazuje na nedávný závazek členských států NATO investovat 5 % svého HDP do obrany. Nová instituce bude fungovat jako nezisková organizace a podle ING bude svým charakterem podobná Evropské investiční bance (EIB). Přesto však ING v projektu vidí i obchodní příležitosti. Iniciativa odpovídá obnovené strategii banky, jejímž cílem je lépe podporovat klienty investující do obranného sektoru – za předpokladu, že budou splněny environmentální a sociální standardy, které si banka stanovila.

Kromě ING se na vzniku DSRB podílejí také Commerzbank, JPMorgan Chase, Landesbank Baden-Württemberg a RBC Capital Markets. Očekává se, že se k iniciativě v budoucnu připojí i další banky.

Zdroj: NL Times (Nizozemsko)

aam; natoaktual.cz

Barista i záchranář u kanónu

Říjen 2019

Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

Dny NATO v Ostravě

Září 2019

Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

Továrna na instruktory

Červenec 2019

Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

Mraky prachu, vedro a léčky

Červen 2019

Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

Partneři portálu

NATO PDD iDnes.cz Newton Media