Generální ředitel společnosti Lorenzo Mariani uvedl, že kontrakt zahrnuje také lokalizaci údržby, výcviku a rozvoj lidských zdrojů přímo v zemi. První stroje této nejnovější verze, vybavené moderním radarem a schopností tankování za letu, mají být Jakartě dodány v roce 2030.
Nákup italských strojů dále rozšiřuje pestrou flotilu Indonésie, která vedle francouzských stíhaček Rafale provozuje také americké stroje F-16, ruské Su-27 a Su-30 nebo jihokorejské T-50i. Analytik Alban Sciascia z poradenské firmy PT Semar Sentinel Indonesia upozornil, že tato diverzifikační strategie přináší problémy s interoperabilitou a omezuje schopnost jednotlivých systémů spolupracovat při společných operacích na bojišti.
Vedle stíhacích letounů dohodly obě strany také možný nákup středních vrtulníků AW149 pro indonéské námořnictvo. Zástupci ministerstva obrany podepsali s výrobcem zájmovou deklaraci na stroje určené pro pátrací, záchranné a humanitární mise na pevnině i na lodích. Země jako největší ostrovní stát světa potřebuje posílit své palubní vrtulníkové kapacity.
Zdroj: Defense News (USA)