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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Indonésie si objednala letouny od Leonarda, zvažuje i námořní vrtulníky

    29. července 2026  14:31
    Indonéské letectvo rozšíří svou flotilu o tucet lehkých bojových letounů M-346F Block 20 od italské společnosti Leonardo.  

    ilustrační snímek | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Generální ředitel společnosti Lorenzo Mariani uvedl, že kontrakt zahrnuje také lokalizaci údržby, výcviku a rozvoj lidských zdrojů přímo v zemi. První stroje této nejnovější verze, vybavené moderním radarem a schopností tankování za letu, mají být Jakartě dodány v roce 2030.

    Nákup italských strojů dále rozšiřuje pestrou flotilu Indonésie, která vedle francouzských stíhaček Rafale provozuje také americké stroje F-16, ruské Su-27 a Su-30 nebo jihokorejské T-50i. Analytik Alban Sciascia z poradenské firmy PT Semar Sentinel Indonesia upozornil, že tato diverzifikační strategie přináší problémy s interoperabilitou a omezuje schopnost jednotlivých systémů spolupracovat při společných operacích na bojišti.

    Vedle stíhacích letounů dohodly obě strany také možný nákup středních vrtulníků AW149 pro indonéské námořnictvo. Zástupci ministerstva obrany podepsali s výrobcem zájmovou deklaraci na stroje určené pro pátrací, záchranné a humanitární mise na pevnině i na lodích. Země jako největší ostrovní stát světa potřebuje posílit své palubní vrtulníkové kapacity.

    Zdroj: Defense News (USA)

    maj; natoaktual.cz

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