    Indonésie připravuje až osm tisíc vojáků pro možné nasazení v Gaze

    11. února 2026  20:23
    Indonésie se připravuje na možné vyslání pěti až osmi tisíc vojáků do Gazy v rámci mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa.  

    Izraelští vojáci v pásmu Gazy | foto: @IDF

    Po bezpečnostním jednání s indonéským prezidentem Prabowem Subiantem to uvedl náčelník indonéského generálního štábu Maruli Simanjuntak. Podle něj se stále jedná o podobě mise i místě nasazení, ale jedna brigáda v uvedeném rozsahu už je připravována k podpoře Trumpovy Rady pro mír.

    Simanjuntak dodal, že první přípravy v indonéské armádě už začaly a personál má působit jako mírové síly. Nasazení by se mělo soustředit především na ženijní a zdravotnické jednotky. Ve vyjádření upřesnil, že konkrétní parametry mise jsou stále předmětem jednání s příslušnými stranami.

    Veřejnoprávní stanice Kan uvedla, že několik tisíc indonéských vojáků by mohlo být do Gazy vysláno v příštích týdnech. Podle této zprávy by šlo o první členy Mezinárodních stabilizačních sil na místě, i když datum příjezdu zatím stanoveno nebylo. Jednotky by měly působit na jihovýchodě Rafáhu, kde se mají v následujících týdnech vybudovat kanceláře a ubytovací prostory.

    Zdroj: The Times of Israel (Izrael)

    vst; natoaktual.cz

