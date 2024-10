Továrna Tata Aircraft Complex ve státě Gudžarát bude vyrábět vojenské transportní letouny Airbus C-295 ve spolupráci s Airbus Spain.

Indické ministerstvo obrany uzavřelo v roce 2021 dohodu v hodnotě 2,5 miliardy dolarů na 56 transportních letounů C-295 od společnosti Airbus Defence and Space. Zatímco 16 letounů bude sestaveno v Seville ve Španělsku, první z nich byl dodán již loni. Zbývajících 40 letounů bude postaveno v Indii. První letoun v indické továrně by měl být dokončen v roce 2026.

c„Tato továrna nejen posílí vztahy mezi Indií a Španělskem, ale také podporuje mise Made in India a Made for the World,“ uvedl Módí při slavnostním otevření továrny ve městě Vadodara. „Tento projekt posiluje naše průmyslové vazby a zdůrazňuje hluboký závazek naší země být spolehlivým a strategickým partnerem. Ukazuje také schopnosti španělského obranného průmyslu,“ prohlásil při otevření Sanchez. Španělsko je šestnáctý největší zahraniční investor v Indii. Působí tam více než 280 španělských společností.

Zdroj: Al-Džazíra (Katar)