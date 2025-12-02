Armádní představitelé nadále bijí na poplach kvůli přetrvávajícímu nedostatku personálu. Podle zprávy televizní stanice Channel 12 chybí IDF přibližně 1 300 důstojníků v hodnostech poručíka a kapitána a dalších zhruba 300 majorů.
Zpráva se opírá o interní průzkumy armády, podle nichž má o pokračování služby mezi důstojníky zájem pouze 63 % respondentů, zatímco v roce 2018 to bylo ještě 83 %. IDF se s problémem udržení vojáků z povolání potýká dlouhodobě, neboť civilní sektor je považován za výnosnější a méně stresující alternativu. Situace se v poslední době dále zhoršila kvůli válečnému vyčerpání, vnímanému zhoršení služebních podmínek, politické delegitimizaci armády a nespokojenosti s některými nedávnými jmenováními do nejvyšších funkcí.
„Máme významné nedostatky. Abychom je alespoň částečně zaplnili, povyšujeme mladé lidi s menšími zkušenostmi,“ uvedl brigádní generál Amir Vadmani, náčelník štábu personálního ředitelství. S koncem války IDF předpokládala, že v roce 2026 budou záložníci povoláváni až k 60 dnům celkové služby. Před válkou absolvovali záložníci kromě každoročního výcviku pouze kolem 25 dnů operační činnosti během tříletého cyklu.
Zdroj: The Times of Israel (Izrael)