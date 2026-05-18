    Čtyři piloti přežili srážku stíhaček během letecké show v Idahu

    18. května 2026  11:18
    Čtyři členové posádky amerického námořnictva přežili vzácnou srážku dvou stíhacích letounů EA-18G Growler během letecké show Gunfighter Skies Air Show na základně Mountain Home Air Force Base v americkém Idahu.  

    Letoun E/A-18G Growler pro elektronický boj přistává na palubě letadlové lodi USS Nimitz v Arabském zálivu | foto: U.S.NAVY

    Na záběrech pořízených diváky byly vidět dva letouny letící těsně vedle sebe, které se následně ve vzduchu střetly a začaly padat k zemi.

    Krátce po kolizi se všichni čtyři členové posádky katapultovali a nad místem nehody se otevřely padáky. Letouny následně dopadly poblíž základny a explodovaly. Úřady později uvedly, že všichni členové posádky jsou ve stabilizovaném stavu a nikdo na zemi nebyl zraněn. Stroje patřily k jednotce Electronic Attack Squadron 129 z Whidbey Island ve státě Washington.

    Podle odborníků mohlo pilotům pomoci to, že se letouny po nárazu na krátkou dobu zachytily o sebe, což posádkám poskytlo několik dodatečných sekund k reakci a katapultáži. Vyšetřovatel Jeff Guzzetti uvedl, že při srážkách ve vzduchu obvykle piloti nemají dostatek času na bezpečné opuštění stroje. Po nehodě byla základna uzavřena a zbytek dvoudenní akce byl zrušen.

    Zdroj: The Times of India (Indie)

    vst; natoaktual.cz

