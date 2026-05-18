Na záběrech pořízených diváky byly vidět dva letouny letící těsně vedle sebe, které se následně ve vzduchu střetly a začaly padat k zemi.
Krátce po kolizi se všichni čtyři členové posádky katapultovali a nad místem nehody se otevřely padáky. Letouny následně dopadly poblíž základny a explodovaly. Úřady později uvedly, že všichni členové posádky jsou ve stabilizovaném stavu a nikdo na zemi nebyl zraněn. Stroje patřily k jednotce Electronic Attack Squadron 129 z Whidbey Island ve státě Washington.
Podle odborníků mohlo pilotům pomoci to, že se letouny po nárazu na krátkou dobu zachytily o sebe, což posádkám poskytlo několik dodatečných sekund k reakci a katapultáži. Vyšetřovatel Jeff Guzzetti uvedl, že při srážkách ve vzduchu obvykle piloti nemají dostatek času na bezpečné opuštění stroje. Po nehodě byla základna uzavřena a zbytek dvoudenní akce byl zrušen.
Zdroj: The Times of India (Indie)