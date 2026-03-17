    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Evropa odmítá vojenské zapojení v Hormuzském průlivu

    17. března 2026  16:15
    Evropští lídři odmítli výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa k vojenskému zapojení při zajištění bezpečnosti v Hormuzském průlivu.  

    Manévry iránského námořnictva v Hormuzském průlivu | foto: Záběry iránské televize

    Na jednání EU v Bruselu německý ministr zahraničí Johann Wadephul uvedl, že Berlín se do vojenských operací nezapojí a očekává od USA a Izraele více informací o jejich cílech. Německý ministr obrany Boris Pistorius zdůraznil, že Německo se zaměří pouze na diplomatickou podporu a konflikt nepovažuje za svou válku.

    Podobný postoj zaujaly i další státy. Velká Británie uvedla, že případná operace v Hormuzském průlivu nespadá do mandátu Severoatlantické aliance a odmítla zapojení do širšího konfliktu, přesto však zvažuje technickou podporu v regionu. Skepticky se vyjádřily také Nizozemsko, Řecko či Itálie, zatímco pobaltské státy připustily možnost zvážení americké žádosti, pokud budou jasně definovány cíle operace.

    Také Evropská unie odmítla rozšířit svou námořní misi Aspides, která působí v Rudém moři, protože mezi členskými státy chybí vůle k přímému zapojení.

    Trump kritizoval zdrženlivost evropských spojenců a zdůraznil význam jejich podpory. Evropské státy podle reportérky Al-Džazíry pociťují rostoucí tlak od Trumpa, ale stále preferují řešení konfliktu, které by nezahrnovalo vyslání válečných lodí.

    Zdroj: Al-Džazíra (Katar)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

