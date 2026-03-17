Na jednání EU v Bruselu německý ministr zahraničí Johann Wadephul uvedl, že Berlín se do vojenských operací nezapojí a očekává od USA a Izraele více informací o jejich cílech. Německý ministr obrany Boris Pistorius zdůraznil, že Německo se zaměří pouze na diplomatickou podporu a konflikt nepovažuje za svou válku.
Podobný postoj zaujaly i další státy. Velká Británie uvedla, že případná operace v Hormuzském průlivu nespadá do mandátu Severoatlantické aliance a odmítla zapojení do širšího konfliktu, přesto však zvažuje technickou podporu v regionu. Skepticky se vyjádřily také Nizozemsko, Řecko či Itálie, zatímco pobaltské státy připustily možnost zvážení americké žádosti, pokud budou jasně definovány cíle operace.
Také Evropská unie odmítla rozšířit svou námořní misi Aspides, která působí v Rudém moři, protože mezi členskými státy chybí vůle k přímému zapojení.
Trump kritizoval zdrženlivost evropských spojenců a zdůraznil význam jejich podpory. Evropské státy podle reportérky Al-Džazíry pociťují rostoucí tlak od Trumpa, ale stále preferují řešení konfliktu, které by nezahrnovalo vyslání válečných lodí.
Zdroj: Al-Džazíra (Katar)