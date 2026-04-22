Singapur podle něj odmítá volit mezi Washingtonem a Pekingem a řídí se výhradně vlastním dlouhodobým národním zájmem.
USA jsou největším zahraničním investorem v zemi, zatímco Čína je jejím hlavním obchodním partnerem. Vláda zdůrazňuje, že bude spolupracovat s oběma stranami, aniž by se nechala využít.
Balakrishnan zároveň upozornil na význam strategických „úzkých hrdel“ světového obchodu, jako jsou Hormuzský a Malacký průliv. Zdůraznil, že státy v oblasti Malackého průlivu mají zájem na jeho otevřenosti a odmítají zavádění poplatků za průjezd.
V kontextu rostoucí globální nedůvěry zdůraznil potřebu jejího posilování mezi státy. Podle něj snižuje transakční náklady a vychází z předvídatelného, spolehlivého a konzistentního jednání.
Zdroj: CNBC (USA)