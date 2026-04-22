natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Hormuz jako „generálka“ možné války USA a Číny

    22. dubna 2026  18:24
    Singapurský ministr zahraničí Vivian Balakrishnan uvedl, že současná situace v Hormuzském průlivu by byla pouze „generální zkouškou“ pro případný konflikt mezi USA a Čínou v Pacifiku.  

    Letadlová loď USS George H.W. Bush (CVN 77) v Hormuzské úžině koncem dubna | foto: U.S. NAVY

    Singapur podle něj odmítá volit mezi Washingtonem a Pekingem a řídí se výhradně vlastním dlouhodobým národním zájmem.

    USA jsou největším zahraničním investorem v zemi, zatímco Čína je jejím hlavním obchodním partnerem. Vláda zdůrazňuje, že bude spolupracovat s oběma stranami, aniž by se nechala využít.

    Balakrishnan zároveň upozornil na význam strategických „úzkých hrdel“ světového obchodu, jako jsou Hormuzský a Malacký průliv. Zdůraznil, že státy v oblasti Malackého průlivu mají zájem na jeho otevřenosti a odmítají zavádění poplatků za průjezd.

    V kontextu rostoucí globální nedůvěry zdůraznil potřebu jejího posilování mezi státy. Podle něj snižuje transakční náklady a vychází z předvídatelného, spolehlivého a konzistentního jednání.

    Zdroj: CNBC (USA)

    dkr; natoaktual.cz

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media