Trumpův deportační plán by mohl ovlivnit stovky tisíc občanů Hondurasu.

„Tváří v tvář nepřátelskému postoji masového vyhoštění našich bratří bychom museli zvážit změnu naší spolupráce se Spojenými státy americkými, zejména v oblasti vojenské, kdy po desetiletí, aniž by platili cent, udržují vojenské základny na našem území, které by v tomto případě ztratily veškerý důvod k existenci,“ pohrozila ve svém novoročním projevu prezidentka Hondurasu Xiomara Castro.

V tomto případě by šlo hlavně o leteckou základnu Soto Cano, která je klíčová pro americké operace v regionu. Od 80. let 20. století hraje významnou roli v boji proti pašování drog a při poskytování humanitární pomoci. Je to také jedno z mála míst pro přistání velkých letadel ve Střední Americe. Nicméně někteří odborníci tvrdí, že americká vojenská přítomnost v Soto Cano ztratila na významu poté, co Washington podpořil vládu Juana Orlanda Hernándeze, který byl ale nakonec vydán do USA za drogové zločiny a praní špinavých peněz.

Hrozba Hondurasu je považována spíše za vyjednávací taktiku než reálný záměr, přesto upozorňuje na změny v geopolitických vztazích mezi USA a Střední Amerikou.

Zdroj: Al Džazíra (Katar)