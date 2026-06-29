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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Hizballáh odmítá izraelsko-libanonskou rámcovou dohodu

    29. června 2026  11:40
    Vůdce Hizballáhu Naím Kásim označil rámcovou dohodu, kterou ve Washingtonu podepsaly Izrael a Libanon, za „ponižující a ostudnou“.  

    Izraelské dělostřelectvo odpovídá na útoky Hizballáhu z Libanonu. | foto: @IDF

    Toto vyjádření zaznělo poté, co libanonské ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo, že po izraelském útoku v jižním Libanonu zemřel jeden člověk a dva byli zraněni. K útoku přitom došlo až po podpisu rámcové dohody.

    Kásim odmítl podmínění izraelského odchodu odzbrojením Hizballáhu, což je klíčová část podepsané dohody. Vůdce Hizballáhu dále obvinil libanonskou vládu z legitimizace izraelské okupace na mnoho let dopředu, přičemž varoval, že dohoda „by mohla vést k anexi těchto území“.

    Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, izraelský ministr financí Becalel Smotrič a další úředníci naznačili, že Izrael možná zůstane přítomný v Libanonu i přes odzbrojení Hizballáhu. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac potvrdil, že společně s premiérem nařídili izraelským silám připravit se na „delší pobyt“ v tzv. bezpečnostní zóně v jižním Libanonu, kterou izraelská armáda okupuje.

    Zdroj: Al-Džazíra (Katar)

    rku; natoaktual.cz

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