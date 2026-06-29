Toto vyjádření zaznělo poté, co libanonské ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo, že po izraelském útoku v jižním Libanonu zemřel jeden člověk a dva byli zraněni. K útoku přitom došlo až po podpisu rámcové dohody.
Kásim odmítl podmínění izraelského odchodu odzbrojením Hizballáhu, což je klíčová část podepsané dohody. Vůdce Hizballáhu dále obvinil libanonskou vládu z legitimizace izraelské okupace na mnoho let dopředu, přičemž varoval, že dohoda „by mohla vést k anexi těchto území“.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, izraelský ministr financí Becalel Smotrič a další úředníci naznačili, že Izrael možná zůstane přítomný v Libanonu i přes odzbrojení Hizballáhu. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac potvrdil, že společně s premiérem nařídili izraelským silám připravit se na „delší pobyt“ v tzv. bezpečnostní zóně v jižním Libanonu, kterou izraelská armáda okupuje.
Zdroj: Al-Džazíra (Katar)