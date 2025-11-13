natoaktual.cz

    Pád tureckého Herculesu v Gruzii si vyžádal 20 mrtvých

    13. listopadu 2025  15:17
    Všechny osoby na palubě tureckého vojenského transportního letounu C-130 zahynuly při úterní havárii v Gruzii poblíž hranic s Ázerbájdžánem.  

    ilustrační foto. | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Vojenské transportní letouny typu C-130 turecké ozbrojené síly běžně využívají k přepravě vojáků a pro logistické operace.

    Letoun patřil 12. letecké základně v Kayseri ve středním Turecku a letěl z Gjandži v Ázerbájdžánu do Turecka. Krátce po vstupu do gruzínského vzdušného prostoru s ním bylo ztraceno spojení. Letoun před pádem nevyslal žádný nouzový signál.

    Podle gruzínského ministra vnitra Gela Geladze byly dosud nalezeny ostatky 18 obětí a pátrání po zbývajících dvou pokračuje. Trosky a úlomky letadla C-130 jsou rozprostřeny po kopcovité zemědělské krajině. Příčinu havárie vyšetřují turečtí a gruzínští vyšetřovatelé.

    Zdroj: NBC News (USA)

    natoaktual.cz

