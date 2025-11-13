Vojenské transportní letouny typu C-130 turecké ozbrojené síly běžně využívají k přepravě vojáků a pro logistické operace.
Letoun patřil 12. letecké základně v Kayseri ve středním Turecku a letěl z Gjandži v Ázerbájdžánu do Turecka. Krátce po vstupu do gruzínského vzdušného prostoru s ním bylo ztraceno spojení. Letoun před pádem nevyslal žádný nouzový signál.
Podle gruzínského ministra vnitra Gela Geladze byly dosud nalezeny ostatky 18 obětí a pátrání po zbývajících dvou pokračuje. Trosky a úlomky letadla C-130 jsou rozprostřeny po kopcovité zemědělské krajině. Příčinu havárie vyšetřují turečtí a gruzínští vyšetřovatelé.
Zdroj: NBC News (USA)