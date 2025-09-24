natoaktual.cz

    24. září 2025  12:42
    Americký ministr obrany Pete Hegseth ukončil činnost poradního výboru pro ženy v ozbrojených silách, který fungoval od roku 1951.  

    Americký ministr obrany Pete Hegseth | foto: NATO Photos

    „Výbor se zaměřuje na prosazování rozdělující feministické agendy, která poškozuje bojovou připravenost. Ministr Hegseth se zaměřil na prosazování jednotných, pohlavně neutrálních standardů napříč resortem,“ uvedl Kingsley Wilson, tiskový tajemník Pentagonu. Ministerstvo nyní zdůrazňuje jednotné, na pohlaví nezávislé standardy pro všechny vojáky.

    Výbor shromažďoval podněty a doporučení týkající se služebního postavení žen, z nichž mnohé byly v minulosti zapracovány do zákonů a politik ministerstva obrany. Podle serveru Military Times byl letos jedním ze 14 poradních orgánů určených k možnému zrušení. Pentagon přitom dříve vyzval všechny podobné komise, aby doložily svůj přínos a soulad s válečnou etikou.

    Skeptici však upozorňují, že k rozhodnutí přispěly i postoje výboru k otázkám reprodukční péče. Pentagon tuto kritiku označil za další důkaz ideologického směřování, které podle něj neodpovídá současným prioritám.

    Zdroj: The Guardian(Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

