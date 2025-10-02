Podle nich však byly standardy vždy stejné pro muže i ženy. „Nikdo z nás nikdy nežádal o zvláštní zacházení,“ řekla BBC Elisa Cardnell, která strávila jedenáct let v americkém námořnictvu.
Hegseth na setkání se stovkami generálů zopakoval svůj názor, že armáda snížila fyzické nároky, aby umožnila ženám zapojit se do bojových jednotek, čímž prý ohrozila bezpečnost. Tvrdí, že jeho nové směrnice mají standardy vrátit na vyšší úroveň.
Elisa Cardnell uvedla, že pohlaví ani věk nikdy nebyly součástí hodnocení pro bojové role. Požadavky se podle ní liší podle jednotky – jiné jsou pro speciální operace, jiné pro pěchotu nebo obrněné jednotky – ale vždy platí pro všechny stejně. Rozdíly existují pouze u každoročních fyzických testů, které absolvují všichni vojáci a které zahrnují běžná cvičení, jako jsou kliky. Tam se hodnocení skutečně liší podle věku a pohlaví.
Není zatím jasné, zda Hegseth plánuje skutečné změny v systému hodnocení. Hegseth ale ve svém projevu řekl, že všechny změny zavedené od roku 2015, které měly umožnit ženám vstup do bojových jednotek, musí být zrušeny a standardy vráceny na původní úroveň. Narážel tím na rozhodnutí tehdejšího ministra obrany Ashe Cartera, které otevřelo všechny vojenské pozice ženám.
Zdroj: BBC(Velká Británie)