. Reagují tak na zprávu, podle níž měl být následný úder nařízen s cílem zabít přeživší prvního útoku.
Deník The Washington Post informoval, že při americkém útoku na venezuelskou loď 2. září sice dva lidé přežili, avšak druhý úder měl být podle rozkazu ministra obrany Peta Hegsetha veden s instrukcí „zabít všechny“ na palubě. To vyvolalo vážné otázky ohledně souladu operace s mezinárodním právem. Hegseth označil tvrzení listu za falešnou zprávu.
V posledních týdnech Spojené státy rozšířily svou vojenskou přítomnost v Karibiku a provedly několik smrtících úderů na plavidla podezřelá z pašování drog v mezinárodních vodách u Venezuely a Kolumbie. Operaci označují za protidrogovou. Od začátku září při těchto zásazích zahynulo více než 80 lidí. Trumpova administrativa tvrdí, že ničení lodí převážejících nelegální drogy do USA je aktem sebeobrany.
Venezuelské Národní shromáždění útoky odsoudilo a oznámilo, že provede důkladné a důsledné vyšetřování obvinění týkajících se druhého úderu, při němž údajně zahynuli dva přeživší prvního útoku. Venezuelská vláda zároveň obvinila Spojené státy z vyvolávání regionálního napětí s cílem destabilizovat a svrhnout tamní režim.
Zdroj: BBC (Velká Británie)