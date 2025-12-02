natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Američtí zákonodárci požadují vyšetření údajných rozkazů ministra Hegsetha

    2. prosince 2025  15:34
    Američtí zákonodárci naléhají na Trumpovu administrativu, aby jim poskytla vysvětlení ohledně vojenských úderů na podezřelé venezuelské lodě s narkotiky z letošního září  

    Americký úder na člun u pobřeží Venezuely, který podle Pentagonu pašoval drogy | foto: @DeptofWar

    . Reagují tak na zprávu, podle níž měl být následný úder nařízen s cílem zabít přeživší prvního útoku.

    Deník The Washington Post informoval, že při americkém útoku na venezuelskou loď 2. září sice dva lidé přežili, avšak druhý úder měl být podle rozkazu ministra obrany Peta Hegsetha veden s instrukcí „zabít všechny“ na palubě. To vyvolalo vážné otázky ohledně souladu operace s mezinárodním právem. Hegseth označil tvrzení listu za falešnou zprávu.

    V posledních týdnech Spojené státy rozšířily svou vojenskou přítomnost v Karibiku a provedly několik smrtících úderů na plavidla podezřelá z pašování drog v mezinárodních vodách u Venezuely a Kolumbie. Operaci označují za protidrogovou. Od začátku září při těchto zásazích zahynulo více než 80 lidí. Trumpova administrativa tvrdí, že ničení lodí převážejících nelegální drogy do USA je aktem sebeobrany.

    Venezuelské Národní shromáždění útoky odsoudilo a oznámilo, že provede důkladné a důsledné vyšetřování obvinění týkajících se druhého úderu, při němž údajně zahynuli dva přeživší prvního útoku. Venezuelská vláda zároveň obvinila Spojené státy z vyvolávání regionálního napětí s cílem destabilizovat a svrhnout tamní režim.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media