Na úvod schůzky oba představitelé ocenili vzájemně prospěšné vojenské vztahy mezi Spojenými státy a Švédskem a vyzdvihli pokrok, kterého Švédsko dosáhlo od svého oficiálního vstupu do NATO 7. března 2024.
„Vojenské partnerství mezi USA a Švédskem je mimořádně důležité. Velmi si vážíme rostoucího vůdčího postavení Švédska v otázkách evropské obrany a bezpečnosti a také jeho rychlé integrace do NATO během necelého roku,“ uvedl Hegseth směrem k Jonsonovi a švédské delegaci.
Jonson ve svém vystoupení poděkoval Spojeným státům za podporu při začleňování Švédska do Aliance. Zdůraznil, že cílem Švédska je posílit bezpečnost a vojenské odstrašení tak, aby země dokázala bránit každý centimetr spojeneckého území. Hegseth zároveň ocenil závazek Švédska a dalších členských států NATO vynakládat do roku 2035 pět procent svého HDP na obranu. Kromě výrazného pokroku Švédska v rámci Aliance oba ministři diskutovali i o společném úsilí posílit obranně-průmyslové základny obou zemí.
Zdroj: U.S. Department of War (USA)