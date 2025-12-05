natoaktual.cz

    Hegseth hostí v Pentagonu švédského ministra obrany

    5. prosince 2025  14:31
    Ministr války USA Pete Hegseth přivítal v Pentagonu švédského ministra obrany Påla Jonsona na bilaterálním jednání.  

    Americké ministerstvo obrany | foto: Google maps

    Na úvod schůzky oba představitelé ocenili vzájemně prospěšné vojenské vztahy mezi Spojenými státy a Švédskem a vyzdvihli pokrok, kterého Švédsko dosáhlo od svého oficiálního vstupu do NATO 7. března 2024.

    „Vojenské partnerství mezi USA a Švédskem je mimořádně důležité. Velmi si vážíme rostoucího vůdčího postavení Švédska v otázkách evropské obrany a bezpečnosti a také jeho rychlé integrace do NATO během necelého roku,“ uvedl Hegseth směrem k Jonsonovi a švédské delegaci.

    Jonson ve svém vystoupení poděkoval Spojeným státům za podporu při začleňování Švédska do Aliance. Zdůraznil, že cílem Švédska je posílit bezpečnost a vojenské odstrašení tak, aby země dokázala bránit každý centimetr spojeneckého území. Hegseth zároveň ocenil závazek Švédska a dalších členských států NATO vynakládat do roku 2035 pět procent svého HDP na obranu. Kromě výrazného pokroku Švédska v rámci Aliance oba ministři diskutovali i o společném úsilí posílit obranně-průmyslové základny obou zemí.

    Zdroj: U.S. Department of War (USA)

    aam; natoaktual.cz

