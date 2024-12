Hegseth umožnění služby homosexuálů považuje za součást marxistické agendy, která prý upřednostňuje sociální spravedlnost nad bojovou připraveností.

Toto tvrzení je jedním z mnoha kontroverzních názorů vyjádřených v Hegsethově knize Válka proti válečníkům (The War on Warriors), ve které velmi ostře kritizuje hlavně politiku z prezidentského období Billa Clintona Don‘t ask, Don‘t tell (DADT).

DADT od roku 1993 umožnila homosexuálním mužům a ženám sloužit v armádě. Tato politika nahradila předchozí absolutní zákaz, který platil od druhé světové války. Zrušena byla v roce 2011 během prezidentského období Baracka Obamy.

„Inkluzivní a tolerantní postoj byla chyba. Vedl k přijetí transgender osob do armády a umožnil ženám sloužit v bojových jednotkách, což bylo zakázáno až do reformy v roce 2013,“ tvrdí Hegseth.

Zdroj: The Guardian (Velká Británie)