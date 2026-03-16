Kritika rozhodnutí zesílila po nedávném úderu na dívčí školu v Íránu, při němž zahynuly stovky dětí. Podle předběžných informací mohly Spojené státy cíl zasáhnout omylem.
Tehdejší velitel amerického Centrálního velení Erika Kurilla a předseda sboru náčelníků štábů generál C.Q. Brown podle informovaných zdrojů varovali před rušením Center of Excellence pro ochranu civilistů a dalších podobných iniciativ. Odpůrci škrtů tvrdili, že tyto týmy pomáhají předcházet civilním ztrátám a vyšetřovat sporné útoky. Hegseth však rozhodl o snížení počtu zaměstnanců zabývajících se civilními škodami z přibližně dvou set na méně než čtyřicet.
„Ukazuje se, že když zabíjíte méně civilistů, obvykle více zaměřujete své zdroje na likvidaci nepřítele,“ uvedl Wes Bryant, bývalý vedoucí oddělení Pentagonu pro hodnocení škod na civilistech.
Škrty vyvolaly napětí mezi vojenským vedením a civilním vedením ministerstva obrany. Některé kanceláře byly omezeny o více než devadesát procent a v Centrálním velení zůstala v oddělení zkoumajícím civilní škody jediná osoba. Pentagon uvedl, že probíhá strategické přehodnocení struktury těchto úřadů a jejich funkce mají být nově integrovány přímo do velitelství bojových sil.
Zdroj: Politico (USA)