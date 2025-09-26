Krok se zdá být neobvyklý, jelikož Hegseth zatím k tak velké schůzce neuvedl důvod. V amerických ozbrojených silách působí asi 800 generálů a admirálů. Mnozí z nich velí tisícům vojáků a působí po celém světě ve více než desítce zemí napříč časovými pásmy.
Mluvčí Pentagonu potvrdil, že schůzka proběhne na začátku týdne. Americký prezident Donald Trump o plánech ministra obrany údajně nevěděl, dokud se ho novináři nezeptali v Oválné pracovně.
Nařízení k hromadnému setkání přichází po sérii nečekaných zásahů Hegsetha do vojenského velení. V posledních měsících nařídil výrazné škrty v počtu generálských a admirálských pozic a bez vysvětlení odvolal několik nejvyšších velitelů. Tyto kroky vzbudily mezi vojenskými kruhy i veřejností nejistotu ohledně jeho dalších záměrů.
Podle viceprezidenta JD Vance není svolání velitelů ničím neobvyklým a média prý situaci zveličují. Načasování i utajení důvodů schůzky vyvolává otázky o tom, jaké změny Hegseth v ozbrojených silách ještě chystá.
Zdroj: Associated Press(USA)