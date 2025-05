Jde o další krok Trumpovy administrativy směřující k omezení přístupu médií.

Opatření, která vstoupila v platnost okamžitě, zakazují akreditovaným novinářům volný vstup do většiny centrály ministerstva obrany v Arlingtonu ve Virginii bez předchozího schválení a doprovodu pověřené osoby.

„Ministerstvo chce nadále zachovávat transparentnost, zároveň však má povinnost chránit utajované zpravodajské informace (CSNI) a další citlivé údaje, jejichž neoprávněné zveřejnění by mohlo ohrozit životy příslušníků amerických ozbrojených sil,“ uvedl Hegseth v oficiálním memorandu.

Od návratu prezidenta Donalda Trumpa do úřadu v lednu zahájil Pentagon rozsáhlé vyšetřování úniků informací. Ministerstvo obrany také požádalo tradiční mediální organizace – jako jsou The New York Times, The Washington Post, CNN či NBC News – aby uvolnily své kancelářské prostory v Pentagonu. Děje se tak v rámci nově zavedeného rotačního systému, který umožňuje působení dalších médií, včetně těch blízkých Trumpově administrativě, jako jsou New York Post, Breitbart, Daily Caller či One America News Network.

Zdroj: Reuters(Velká Británie)