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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Hegseth oznámil revizi americké vojenské přítomnosti v Evropě

    19. června 2026  16:36
    Americký ministr obrany Pete Hegseth oznámil šestiměsíční revizi rozmístění amerických sil v Evropě.  

    Americký ministr obrany Pete Hegseth v centrále NATO v Bruselu | foto: NATO Photos

    Kritizoval zároveň některé spojence v Severoatlantické alianci za nedostatečné investice do obrany. Uvedl, že cílem iniciativy označované jako „NATO 3.0“ je posílit evropskou odpovědnost za bezpečnost kontinentu a omezit závislost na Spojených státech.

    Hegseth také naznačil, že výše amerických příspěvků do Aliance by mohla být podmíněna plněním závazků v oblasti obranných výdajů. Kritizoval státy, které podle něj dlouhodobě spoléhají na americkou ochranu, aniž by dostatečně investovaly do vlastní obrany.

    Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že evropské země již zvyšují obranné rozpočty a nahrazují část kapacit, které Spojené státy omezují. Připomněl také závazek spojenců směřovat k výdajům ve výši pěti procent HDP do roku 2035 a očekává předložení konkrétních plánů před červencovým summitem NATO v Ankaře.

    Revize přichází po rozhodnutí USA omezit část závazků v rámci modelu sil NATO (NFM), tedy vyčleněných jednotek pro rychlou reakci pod velením vrchního velitele Spojeneckých sil v Evropě. Diskuse se dotýkají mimo jiné zemí, kde Spojené státy udržují významnou vojenskou přítomnost, jako jsou Německo, Polsko nebo Španělsko.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

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