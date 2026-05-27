    Hegseth nařídil rozsáhlou revizi vojenského právního systému

    27. května 2026  15:05
    Americký Ministr obrany Pete Hegseth nařídil rozsáhlou revizi vojenského soudního systému a právních předpisů.  

    Americký ministr obrany Pete Hegseth | foto: NATO Photos

    Cílem má být omezení byrokracie a větší zaměření vojenských právníků na bojovou efektivitu a operační připravenost.

    Pentagon v posledních týdnech oznámil, že Hegseth zadal celkové hodnocení vojenských právních kanceláří, včetně sborů generálních advokátů v armádě, námořnictvu, letectvu, námořní pěchotě i vesmírných silách. Přezkum se má zaměřit na organizaci vojenských právních struktur, možné překrývání kompetencí i na otázku, zda by některé právní role neměly být převedeny z uniformovaných vojenských právníků na civilní zaměstnance.

    Přezkum se netýká jen vojenských soudů. Podle pokynů Pentagonu zahrnuje celou strukturu vojenských právních operací, včetně operačního práva, správního práva, etického dohledu, pravidel nasazení, vojenského trestního stíhání a obhajoby i vztahu mezi uniformovanými důstojníky JAG a civilními právními poradci.

    Zdroj: Military. com (USA)

    aam; natoaktual.cz

