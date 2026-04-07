    Demokraté požadují odvolání amerického ministra Hegsetha kvůli Íránu

    7. dubna 2026  15:39
    Demokratická poslankyně ve Sněmovně reprezentantů oznámila, že podá návrh na impeachment amerického ministra obrany Peta Hegsetha kvůli tomu, jak řídí americké operace v Íránu.  

    Americký ministr obrany Pete Hegseth | foto: NATO Photos

    Hegseth se po odvolání ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noem a ministryně spravedlnosti Pam Bondi stává jedním z hlavních terčů Demokratů v Trumpově kabinetu.

    Průzkumy veřejného mínění ukazují, že Hegseth patří k nejméně oblíbeným členům kabinetu. Jeho veřejný obraz navíc dál zhoršují rostoucí náklady spojené s konfliktem.

    Poslankyně Yassamin Ansari, demokratka za Arizonu, ve svém prohlášení uvedla, že příští týden předloží návrh na jeho impeachment za opakované porušování přísahy a povinností vůči ústavě. Podle ní jsou důvodem k odvolání z funkce mimo jiné Hegsethovo bezohledné ohrožování příslušníků amerických ozbrojených sil a opakované válečné zločiny.

    Zdroj: Axios (USA)

    aam; natoaktual.cz

