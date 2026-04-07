Hegseth se po odvolání ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noem a ministryně spravedlnosti Pam Bondi stává jedním z hlavních terčů Demokratů v Trumpově kabinetu.
Průzkumy veřejného mínění ukazují, že Hegseth patří k nejméně oblíbeným členům kabinetu. Jeho veřejný obraz navíc dál zhoršují rostoucí náklady spojené s konfliktem.
Poslankyně Yassamin Ansari, demokratka za Arizonu, ve svém prohlášení uvedla, že příští týden předloží návrh na jeho impeachment za opakované porušování přísahy a povinností vůči ústavě. Podle ní jsou důvodem k odvolání z funkce mimo jiné Hegsethovo bezohledné ohrožování příslušníků amerických ozbrojených sil a opakované válečné zločiny.
