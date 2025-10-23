natoaktual.cz

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Hegseth centralizuje komunikaci Pentagonu s Kongresem

    23. října 2025  16:34
    Americký ministr obrany Pete Hegseth vydal pokyn, který výrazně omezuje přímý kontakt vojenských představitelů s Kongresem.  

    Americký ministr obrany Pete Hegseth | foto: NATO Photos

    Veškerá komunikace, včetně návštěv zákonodárců na základnách či odpovědí na jejich dotazy, nyní musí být schválena kanceláří, která přímo podléhá Hegsethovi. Cílem je podle něj zajistit jednotné vystupování ministerstva a podporu jeho priorit. Toto opatření může mít dopad na transparentnost ozbrojených sil vůči zákonodárné moci.

    Zákaz se nevztahuje na osoby ve funkcích stanovených zákonem, které přímo spolupracují s Kongresem, například generálního inspektora či hlavního právního poradce. Omezení by nemělo ani ovlivnit právo vojáků se obracet na své zástupce s žádostí o ochranu oznamovatele (whistleblowera).

    Analytici se domnívají, že krok má omezit rivalitu mezi jednotlivými složkami ozbrojených sil. Ty každý rok soupeří o prostředky z rozpočtu Kongresu, i když celý proces formálně řídí Hegseth a Bílý dům. Rozhodnutí přichází poté, co Kongres letos na jaře prosadil pokračování vývoje nového stíhacího letounu navzdory Hegsethově snaze program zastavit.

    Zdroj: USA Today (USA)

    asš; natoaktual.cz

