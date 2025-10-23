Veškerá komunikace, včetně návštěv zákonodárců na základnách či odpovědí na jejich dotazy, nyní musí být schválena kanceláří, která přímo podléhá Hegsethovi. Cílem je podle něj zajistit jednotné vystupování ministerstva a podporu jeho priorit. Toto opatření může mít dopad na transparentnost ozbrojených sil vůči zákonodárné moci.
Zákaz se nevztahuje na osoby ve funkcích stanovených zákonem, které přímo spolupracují s Kongresem, například generálního inspektora či hlavního právního poradce. Omezení by nemělo ani ovlivnit právo vojáků se obracet na své zástupce s žádostí o ochranu oznamovatele (whistleblowera).
Analytici se domnívají, že krok má omezit rivalitu mezi jednotlivými složkami ozbrojených sil. Ty každý rok soupeří o prostředky z rozpočtu Kongresu, i když celý proces formálně řídí Hegseth a Bílý dům. Rozhodnutí přichází poté, co Kongres letos na jaře prosadil pokračování vývoje nového stíhacího letounu navzdory Hegsethově snaze program zastavit.
Zdroj: USA Today (USA)