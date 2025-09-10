natoaktual.cz

    Hegseth a Caine v Portoriku – USA zesilují tlak na kartely v Karibiku

    10. září 2025  15:43
    Americký ministr obrany Pete Hegseth a předseda sborů náčelníků štábů Dan Caine dorazili do Portorika v době, kdy Spojené státy zintenzivňují vojenské operace proti drogovým kartelům v Karibiku.  

    Americký ministr obrany Pete Hegseth | foto: NATO Photos

     Jejich příjezd se uskutečnil více než týden poté, co byly do Portorika v rámci cvičení vyslány lodě s několika stovkami příslušníků americké námořní pěchoty.

    Guvernérka Portorika Jenniffer González uvedla, že Hegseth a Caine přijeli na území USA podpořit účastníky výcviku. Oba se setkali s představiteli na základně 156. křídla Muñiz Air National Guard v Carolině, městě ležícím východně od hlavního města San Juan.

    Návštěva přichází v době, kdy se USA chystají nasadit v Portoriku deset stíhaček F-35 určených k operacím proti drogovým kartelům. Prezident Donald Trump současně oznámil, že americké síly nedávno v jižním Karibiku zaútočily na loď vyplouvající z Venezuely, jež byla podezřelá z přepravy drog.

    Zdroj: Military.com(USA)

    aam; natoaktual.cz

