Jejich příjezd se uskutečnil více než týden poté, co byly do Portorika v rámci cvičení vyslány lodě s několika stovkami příslušníků americké námořní pěchoty.
Guvernérka Portorika Jenniffer González uvedla, že Hegseth a Caine přijeli na území USA podpořit účastníky výcviku. Oba se setkali s představiteli na základně 156. křídla Muñiz Air National Guard v Carolině, městě ležícím východně od hlavního města San Juan.
Návštěva přichází v době, kdy se USA chystají nasadit v Portoriku deset stíhaček F-35 určených k operacím proti drogovým kartelům. Prezident Donald Trump současně oznámil, že americké síly nedávno v jižním Karibiku zaútočily na loď vyplouvající z Venezuely, jež byla podezřelá z přepravy drog.
Zdroj: Military.com(USA)