Ve videu zveřejněném na sociální síti X s popiskem „High-T Department“ (Oddělení vysokého testosteronu) uvedl, že schválil plošné testování vojáků, aby se zajistilo, že „mají optimální hladinu testosteronu pro podávání těch absolutně nejlepších výkonů“.
„Našim bojovníkům dlužíme tu absolutně nejlepší lékařskou péči na světě a tento program daný závazek plní,“ prohlásil Hegseth ve videu. „Péče o dlouhodobé zdraví znamená zajistit, aby vojáci zůstali silní, odolní a schopní – a to nejen pro své další nasazení, ale i pro zbytek života, aby se jim dařilo i dlouho poté, co svléknou uniformu,“ dodal.
Vojákům s nízkou hladinou testosteronu bude nabídnuta dobrovolná hormonální substituční terapie.
Pro vojáky mladší 30 let bude test dobrovolný. Zatím není jasné, zda bude testování povinné i pro ženy, jejichž hladina testosteronu s věkem také klesá.
Zdroj: BBC (Velká Británie)