    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Pád ruského vojenského letounu na Krymu

    1. dubna 2026  17:10
    Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že při havárii vojenského letounu An-26 na Krymu zahynulo všech 29 lidí na palubě, včetně šesti členů posádky a 23 cestujících.  

    Letoun An-26 | foto: Armáda ČR

    Stroj se zřítil během rutinního letu poté, co ztratil spojení s řízením letového provozu.

    Podle úřadů havárii pravděpodobně způsobily technické problémy, přičemž letoun narazil do útesu. Ministerstvo uvedlo, že nic nenasvědčuje vnějšímu zásahu, například raketě či dronu.

    An-26 je sovětský transportní letoun používaný od 60. let, který byl v minulosti opakovaně účastníkem smrtelných nehod. Rusko anektovalo Krym v roce 2014 a oblast je nadále vystavena bojům mezi ruskými a ukrajinskými silami.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

