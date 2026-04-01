Stroj se zřítil během rutinního letu poté, co ztratil spojení s řízením letového provozu.
Podle úřadů havárii pravděpodobně způsobily technické problémy, přičemž letoun narazil do útesu. Ministerstvo uvedlo, že nic nenasvědčuje vnějšímu zásahu, například raketě či dronu.
An-26 je sovětský transportní letoun používaný od 60. let, který byl v minulosti opakovaně účastníkem smrtelných nehod. Rusko anektovalo Krym v roce 2014 a oblast je nadále vystavena bojům mezi ruskými a ukrajinskými silami.
Zdroj: BBC (Velká Británie)