„Sinvárova smrt by mohla být pro Hamás fatální ranou kvůli způsobu, jakým tuto skupinu vedl,“ uvedl vedoucí výzkumník centra Moše Dajana na Telavivské univerzitě Harel Chorev.

Před válkou byla moc Hamásu decentralizovaná, ale to se po říjnových útocích a v průběhu letošního roku změnilo. Sinvár byl jediný, kdo rozhodoval. V tuto chvíli není jisté, jestli Sinvár zanechal nějaké instrukce týkající se toho, co by měla skupina Hamás dělat v případě jeho smrti. Je otázkou, kdo se stane novou tváří Hamásu.

Podle Choreva musí Izrael využít situace. Co bude dál závisí především na premiérovi Izraele Benjaminu Netanjahunovi. Některé rodiny rukojmích naléhají na Netanjahua, aby prosadil dohodu i za cenu ukončení války. Bohužel Netanjahuova politika nasvědčuje opaku. Jeho hlavním cílem je úplně zničit Hamás, což v očích některých odborníků není dosažitelné.

Z tohoto důvodu kritici Netanjahua dlouho vyjadřují obavy, že možná uměle protahuje válku v Gaze ve snaze udržet se u moci. Netanjahu toto stanovisko popírá. Sinvárova smrt možná přivede Hamás na kolena, ale zničení této militantní skupiny samo o sobě nezaručí Izraeli klidnou budoucnost.

Zdroj: CNN (USA)