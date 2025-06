Stav budov popsal jako havarijní – s odhalenými dráty, zkorodovaným potrubím a stěnami, které byly narychlo přetřeny, aby zakryly plíseň.

Phelan rozhodl o okamžitém přesunu desítek námořníků a mariňáků do nových zařízení na základně Camp Blaz, která se také nachází na Guamu.

Viceadmirál Scott Gray následně nařídil do konce června inspekci všech kasáren, a to nejen ve vlastnictví námořnictva, ale i těch provozovaných jinými složkami ozbrojených sil. Budovy budou klasifikovány do tří kategorií (červená, žlutá, zelená) a jednotky označené jako červené musí být okamžitě vyklizeny.

Podle zjištění nevládní organizace POGO (Project on Government Oversight) nejsou podobné problémy výjimečné a nejvíce jimi trpí mladší vojáci bez rodin. Pentagon přitom přesouvá část prostředků určených na opravu kasáren k jiným prioritám, což může ohrozit morálku i nábor nováčků do americké armády.

Zdroj: Military.com (USA)