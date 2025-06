Podle ředitelky Tamary Tsuleiskiri budou funkce informačního centra formálně „převedeny“ na centrálu ministerstva zahraničí v rámci širší reorganizace.

Podle některých občanských organizací centrum de facto přestalo fungovat už v uplynulém roce, kdy ukončilo většinu aktivit, včetně veřejných kampaní a osvětových akcí.

Gruzie je kandidátskou zemí na vstup do Evropské unie od roku 2023. Po vítězství vládní strany Gruzínský sen a vlně masových protivládních protestů však došlo k výraznému oslabení demokratických standardů v zemi, což vedlo k pozastavení přístupového procesu k EU až do roku 2028. Evropská unie na vývoj reagovala zpřísněním postupu vůči Gruzii a dočasně zmrazila její cestu do unie.

Zdroj: Euractiv (Belgie)