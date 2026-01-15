Krok přichází v reakci na zostřující se výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který opakovaně hrozí násilným převzetím tohoto arktického ostrova. Dánsko, jež je zodpovědné za obranu Grónska, varovalo, že případný útok by fakticky znamenal konec Severoatlantické aliance, a oznámilo posílení své vojenské přítomnosti v úzké spolupráci se spojenci.
Účast na cvičeních potvrdily Německo, Švédsko, Francie a Norsko, které do Grónska vysílají své vojáky. Jde zejména o přípravu na manévry s názvem Operation Arctic Endurance. Ačkoli podobná cvičení v Arktidě nejsou neobvyklá a Spojené státy zde již dlouhodobě provozují základnu Pituffik, načasování a symbolika současných přesunů mají vyjádřit evropskou solidaritu v situaci bezprecedentního napětí uvnitř NATO. Kanada a Francie zároveň oznámily otevření svých konzulátů v hlavním městě Nuuk.
Diplomatická jednání dánských a grónských představitelů s americkými činiteli, včetně ministra zahraničí Marca Rubia a viceprezidenta JD Vance, zatím nepřinesla zásadní průlom. Strany se shodly alespoň na vytvoření pracovní skupiny, která má hledat další postup. Evropské státy a Kanada však zároveň zdůrazňují podporu suverenitě Grónska a odmítají americké výhrůžky jako nepřijatelné.
Zdroj: CNN (USA)