    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    NATO chce zasáhnout proti ruskému rušení signálu GPS

    3. září 2025  13:29
    Severoatlantická aliance pracuje na opatřeních, která mají zabránit rušení civilních letů Ruskem.  

    Ruský prezident Vladimir Putin. | foto: kremlin.ru

     Stalo se tak dva dny poté, co letadlo s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen při letu nad Bulharskem ztratilo schopnost využívat GPS navigaci. Stroj nakonec bezpečně přistál, avšak bulharské úřady uvedly, že existuje podezření na ruské vměšování.

    „Celý kontinent je pod přímou hrozbou ze strany Ruska,“ prohlásil generální tajemník NATO Mark Rutte na tiskové konferenci v Lucemburku. Podle něj je rušení GPS součástí širší ruské kampaně hybridních hrozeb, která zahrnuje i přeřezávání podmořských elektrických a komunikačních kabelů v Baltském moři.

    Rušení rádiového signálu může mít dvě podoby: jamming, tedy rušení signálu a zhoršování jeho kvality, a spoofing, tedy klamání přijímače falešnými signály. Bulharský premiér Rosen Željazkov oznámil, že Bulharsko incident vyšetřovat nebude, protože „takové věci se dějí každý den“. Podle něj jde o jeden z vedlejších účinků ruské války proti Ukrajině, který se dotýká celé Evropy. Ani Kreml, ani von der Leyen se k události veřejně nevyjádřili.

    Zdroj: Euronews(Francie)

    aam; natoaktual.cz

