Podle údajů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) dosáhly 2,89 bilionu dolarů, což znamená už jedenáctý rok růstu v řadě. Podíl vojenských výdajů na světovém HDP se zároveň zvýšil na 2,5 %, tedy na nejvyšší úroveň od roku 2009.
SIPRI ve své zprávě upozorňuje, že vzhledem k současným krizím i dlouhodobým plánům mnoha států bude růst vojenských výdajů pravděpodobně pokračovat i v roce 2026 a dalších letech. Tři největší světoví hráči — USA, Čína a Rusko — dohromady vydali na armádu 1,48 bilionu dolarů, tedy přibližně 51 % celosvětových výdajů.
Vojenské výdaje USA podle zprávy klesly na 954 miliard dolarů. Hlavním důvodem bylo to, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa neschválila novou finanční vojenskou pomoc Ukrajině. V předchozích třech letech přitom americká vojenská podpora Ukrajině dosáhla celkem 127 miliard dolarů.
Hlavním tahounem růstu se tak stala Evropa, kde vojenské výdaje vzrostly o 14 % na 864 miliard dolarů.
Zdroj: Reuters (Velká Británie)