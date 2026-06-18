Trumpova administrativa naznačila, že v případě krize USA nadále nebudou poskytovat letadlovou loď a doprovodné lodě, letadla pro tankování za letu, desítky stíhacích letounů ani další vojenské prostředky.
„Nejde o to, kde jsou síly a prostředky v současnosti rozmístěny. Jde o to, kdo by co dělal, kdyby byly aktivovány naše obranné plány. Tedy řekněme v případě situace podle článku 5,“ komentoval Rutte. Dodal, že se americký generál Alex Grynkewich, nejvyšší velitel spojeneckých sil NATO v Evropě, domnívá, že „k dispozici jsou z velké části kapacity, které již jiní spojenci mají nebo budou mít v blízké budoucnosti,“ a které by pokryly americký výpadek.
Ministerstvo obrany USA informovalo své spojence v NATO, že již nebude poskytovat tolik prostředků, protože se soustředí na potenciální hrozby jinde – zejména ze strany Číny v Indo-Pacifiku.
Zdroj: ABC News (USA)