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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Generální tajemník NATO vysvětluje americké škrty v oblasti obrany

    18. června 2026  10:55
    Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte zlehčil dopad rozhodnutí administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa omezit počet vojáků a vojenského vybavení, který by Spojené státy americké poskytly svým spojencům v případě útoku.  

    Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte | foto: NATO Photos

    Trumpova administrativa naznačila, že v případě krize USA nadále nebudou poskytovat letadlovou loď a doprovodné lodě, letadla pro tankování za letu, desítky stíhacích letounů ani další vojenské prostředky.

    „Nejde o to, kde jsou síly a prostředky v současnosti rozmístěny. Jde o to, kdo by co dělal, kdyby byly aktivovány naše obranné plány. Tedy řekněme v případě situace podle článku 5,“ komentoval Rutte. Dodal, že se americký generál Alex Grynkewich, nejvyšší velitel spojeneckých sil NATO v Evropě, domnívá, že „k dispozici jsou z velké části kapacity, které již jiní spojenci mají nebo budou mít v blízké budoucnosti,“ a které by pokryly americký výpadek.

    Ministerstvo obrany USA informovalo své spojence v NATO, že již nebude poskytovat tolik prostředků, protože se soustředí na potenciální hrozby jinde – zejména ze strany Číny v Indo-Pacifiku.

    Zdroj: ABC News (USA)

    rku; natoaktual.cz

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