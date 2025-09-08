natoaktual.cz

    8. září 2025  18:49
    Americká armáda potvrdila, že do knihovny vojenské akademie West Point bude znovu zavěšen portrét generála Konfederace Roberta E. Leeho v uniformě Konfederace.  

    Americké ministerstvo obrany | foto: Google maps

     Obraz, na němž je Lee zobrazen s otrokem, byl ve West Pointu poprvé pověšen v roce 1952. V posledních letech byl odstraněn na doporučení komise pověřené Kongresem, aby odstranila symboly Konfederace z armádních objektů.

    Kroky administrativy prezidenta Donalda Trumpa tak znamenají obrat oproti závěrům Naming Commission (Komise pro pojmenovávání), která prosadila i přejmenování základen nesoucích jména po konfederačních velitelích či odstranění památníku Konfederace z Arlingtonského hřbitova. Současný prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth krok obhajují jako respektování historie, kritici však připomínají, že Lee vědomě odmítl službu v armádě Spojených států a jeho vojska nesla odpovědnost za smrt desítek tisíc amerických vojáků.

    Komise zdůraznila, že nešlo o mazání historie, ale o posílení hodnot, které mají být s vojenskou službou spojovány. „Důsledky jeho rozhodnutí byly rozsáhlé a ničivé. Leeho armády nesou odpovědnost za smrt většího počtu amerických vojáků než téměř kterýkoli jiný nepřítel v dějinách naší země,“ napsala komise ve své zprávě.

    Zdroj: Military.com(USA)

    vst; natoaktual.cz

