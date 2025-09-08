Obraz, na němž je Lee zobrazen s otrokem, byl ve West Pointu poprvé pověšen v roce 1952. V posledních letech byl odstraněn na doporučení komise pověřené Kongresem, aby odstranila symboly Konfederace z armádních objektů.
Kroky administrativy prezidenta Donalda Trumpa tak znamenají obrat oproti závěrům Naming Commission (Komise pro pojmenovávání), která prosadila i přejmenování základen nesoucích jména po konfederačních velitelích či odstranění památníku Konfederace z Arlingtonského hřbitova. Současný prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth krok obhajují jako respektování historie, kritici však připomínají, že Lee vědomě odmítl službu v armádě Spojených států a jeho vojska nesla odpovědnost za smrt desítek tisíc amerických vojáků.
Komise zdůraznila, že nešlo o mazání historie, ale o posílení hodnot, které mají být s vojenskou službou spojovány. „Důsledky jeho rozhodnutí byly rozsáhlé a ničivé. Leeho armády nesou odpovědnost za smrt většího počtu amerických vojáků než téměř kterýkoli jiný nepřítel v dějinách naší země,“ napsala komise ve své zprávě.
