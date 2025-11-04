Washington chce o návrhu hlasovat v následujících týdnech a první jednotky vyslat na místo počátkem ledna, uvedl americký představitel.
Navrhovaná International Security Force (ISF) má být vynucovací silou, nikoli mírovou misí, a bude působit v úzké koordinaci s Izraelem a Egyptem. Jejím úkolem bude zajišťovat hranice Gazy, chránit civilisty a humanitární koridory či podílet se na výcviku nové palestinské policie.
Podle návrhu má ISF rovněž zajistit odzbrojení nevládních ozbrojených skupin a zabránit obnově jejich vojenských kapacit, což implikuje i odzbrojení Hamásu, pokud by k němu nedošlo dobrovolně. Mise bude mít pravomoc použít všechna nezbytná opatření v souladu s mezinárodním právem.
Plán zároveň počítá s postupným stažením Izraele z dalších částí Gazy během přechodného období, během něhož má palestinská samospráva provést reformy umožňující převzetí správy území. Vzniknout má také Rada pro mír, kterou má vést prezident USA Donald Trump a která bude řídit obnovu a civilní správu Gazy skrze technokratický palestinský výbor.
Podle dřívějších informací projevily zájem o vyslání vojáků země jako Indonésie, Ázerbájdžán, Egypt či Turecko. Humanitární pomoc budou poskytovat organizace spolupracující s Radou, přičemž ty, které by pomoc zneužily, budou vyloučeny.
Zdroj: Axios (USA)