natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    USA usilují o schválení bezpečnostní mise v Gaze na dva roky

    4. listopadu 2025  18:07
    Spojené státy předaly členům Rady bezpečnosti OSN návrh rezoluce, která počítá se vznikem mezinárodní bezpečnostní síly v Gaze nejméně do konce roku 2027. Podle dokumentu má mít tato síla široký mandát spravovat Gazu, zajišťovat bezpečnost a případně získat prodloužení mandátu po uplynutí dvou let.  

    Izraelské tanky v pásmu Gazy | foto: @IDF

    Washington chce o návrhu hlasovat v následujících týdnech a první jednotky vyslat na místo počátkem ledna, uvedl americký představitel.

    Navrhovaná International Security Force (ISF) má být vynucovací silou, nikoli mírovou misí, a bude působit v úzké koordinaci s Izraelem a Egyptem. Jejím úkolem bude zajišťovat hranice Gazy, chránit civilisty a humanitární koridory či podílet se na výcviku nové palestinské policie.

    Podle návrhu má ISF rovněž zajistit odzbrojení nevládních ozbrojených skupin a zabránit obnově jejich vojenských kapacit, což implikuje i odzbrojení Hamásu, pokud by k němu nedošlo dobrovolně. Mise bude mít pravomoc použít všechna nezbytná opatření v souladu s mezinárodním právem.

    Plán zároveň počítá s postupným stažením Izraele z dalších částí Gazy během přechodného období, během něhož má palestinská samospráva provést reformy umožňující převzetí správy území. Vzniknout má také Rada pro mír, kterou má vést prezident USA Donald Trump a která bude řídit obnovu a civilní správu Gazy skrze technokratický palestinský výbor.

    Podle dřívějších informací projevily zájem o vyslání vojáků země jako Indonésie, Ázerbájdžán, Egypt či Turecko. Humanitární pomoc budou poskytovat organizace spolupracující s Radou, přičemž ty, které by pomoc zneužily, budou vyloučeny.

    Zdroj: Axios (USA)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media