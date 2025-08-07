„Dokud není k dispozici dostatečná podpora po zemi, jsme jediní, kdo může vůbec něco dodat,“ uvedl německý pilot transportního letounu A400M, který kvůli bezpečnosti musí zůstat anonymní.
Podle něj tato letecká humanitární pomoc pomohla již milionu lidí v Gaze. Kromě německých ozbrojených sil se těchto letů účastní i další čtyři státy. Humanitární pomoc poskytuje Světový potravinový program a Jordánsko a zásoby jsou shazovány na různých místech Gazy. Piloti mají pro humanitární pomoc tři výsadkové zóny na severu, dvě ve střední části Gazy a dvě na jihu. Letecké zásobování musí být extrémně přesné. Pokud je tedy některá výsadková zóna příliš přelidněná, musí být shoz přerušen a uskutečněn v jiné zóně.
„Když jsem tam poprvé letěl, byl jsem šokován tím množstvím devastace. Je to opravdu tak,“ přiznal německý pilot, ale navzdory utrpení, které v Gaze viděl, vnímá svou misi pozitivně. Zatímco mise pokračují, Německo diskutuje o možnosti přijetí palestinských dětí z Gazy. Izrael plánuje novou ofenzivu s cílem obsadit celé Pásmo Gazy.
Zdroj: Focus (Německo)