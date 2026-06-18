„My, lídři zemí G7, stojíme jednotní v naší neochvějné podpoře Ukrajiny při obraně její svobody, suverenity a územní celistvosti“, uvádí zveřejněné prohlášení.
Vrcholní představitelé nejvyspělejších ekonomik světa se dohodli na navýšení dodávek protivzdušné obrany, dodatečných systémů a interceptorů dlouhého dosahu. Dále je skupina připravena zvážit udělení výrobních licencí Ukrajině s cílem zvýšit ukrajinskou vojenskou výrobu.
Zpřísnění sankcí by podle lídrů mohlo přijít po uzavření americko-íránské dohody o znovuotevření Hormuzského průlivu: „V tomto kontextu posílíme naše sankce, včetně těch v oblasti ropného a plynárenského sektoru. Považujeme tuto chvíli za správnou pro přijetí dalších opatření, jelikož americký prezident Donald Trump zprostředkoval dohodu o znovuotevření Hormuzského průlivu, kterou podporujeme.“
Zdroj: Al-Džazíra (Katar)