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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    G7 se dohodla na posílení ukrajinské vzdušné obrany a zpřísnění ruských sankcí

    18. června 2026  10:35
    Lídři skupiny G7 se na summitu ve francouzském Évianu shodli na posílení ukrajinské vzdušné obrany a zvýšení tlaku na ruskou válečnou ekonomiku prostřednictvím zpřísnění sankcí na ruskou ropu a plyn.  

    Ukrajinští obránci | foto: @Defense_U

    „My, lídři zemí G7, stojíme jednotní v naší neochvějné podpoře Ukrajiny při obraně její svobody, suverenity a územní celistvosti“, uvádí zveřejněné prohlášení.

    Vrcholní představitelé nejvyspělejších ekonomik světa se dohodli na navýšení dodávek protivzdušné obrany, dodatečných systémů a interceptorů dlouhého dosahu. Dále je skupina připravena zvážit udělení výrobních licencí Ukrajině s cílem zvýšit ukrajinskou vojenskou výrobu.

    Zpřísnění sankcí by podle lídrů mohlo přijít po uzavření americko-íránské dohody o znovuotevření Hormuzského průlivu: „V tomto kontextu posílíme naše sankce, včetně těch v oblasti ropného a plynárenského sektoru. Považujeme tuto chvíli za správnou pro přijetí dalších opatření, jelikož americký prezident Donald Trump zprostředkoval dohodu o znovuotevření Hormuzského průlivu, kterou podporujeme.“

    Zdroj: Al-Džazíra (Katar)

    rku; natoaktual.cz

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