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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Francouzské stíhačky sestřelily dron nad Lotyšskem

    9. června 2026  18:23
    Francouzské stíhačky působící v Pobaltí v rámci mise air policing v pondělí sestřelily dron, který pronikl do lotyšského vzdušného prostoru.  

    ilustrační foto. | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Lotyšská armáda uvedla, že bezpilotní prostředek se na území země dostal v důsledku ruského elektronického boje, jeho původ však neupřesnila. Podle litevské armády byly k zásahu vyslány dva francouzské letouny ze základny Šiauliai v Litvě.

    Jde o první potvrzený případ, kdy letouny NATO v rámci mise Baltic Air Policing zachytily a zničily dron nad Lotyšskem. Incident přichází po sérii podobných případů, kdy ruské i ukrajinské drony zabloudily do vzdušného prostoru pobaltských států. „Děkujeme našim francouzským spojencům za sestřelení dronu, který vletěl do lotyšského vzdušného prostoru!“ napsala lotyšská ministryně zahraničí Baiba Braže na síti X.

    Napětí v regionu roste s intenzivnějšími dronovými útoky Ruska a Ukrajiny. Moldavsko oznámilo pád a explozi dronu na zemědělské půdě, zatímco Rumunsko v posledních týdnech zaznamenalo exploze dvou dronů na svém území. Ukrajinské úřady zároveň uvedly, že jeden z ruských útoků poškodil skladovací zařízení u Černobylu, které má zkontrolovat Mezinárodní agentura pro atomovou energii.

    Zdroj: Radio France Internationale (Francie)

    vst; natoaktual.cz

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