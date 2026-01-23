Podle francouzských úřadů je plavidlo podezřelé z používání falešné vlajky a je spojováno s ruskou tzv. stínovou flotilou, jejímž cílem je obcházet mezinárodní sankce uvalené na Moskvu kvůli válce proti Ukrajině. Loď je nyní doprovázena do kotviště, kde podstoupí další kontroly.
Příjmy z vývozu ropy jsou klíčovým zdrojem financování ruského válečného úsilí. Odhaduje se, že stínová flotila čítá více než 400 zastaralých a netransparentně vlastněných tankerů, které plují pod vlajkami třetích zemí. Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že zásah je součástí úsilí o důsledné vymáhání sankcí a ochranu mezinárodního práva.
Podle francouzských vojenských zdrojů tanker plul pod falešnou vlajkou Komorských ostrovů a byl zadržen u jižního pobřeží Španělska. Nejde o první podobný případ – Francie již loni zasáhla proti jinému tankeru spojenému s ruským vývozem ropy, což tehdy Moskva ostře kritizovala.
Zdroj: Associated Press (USA)