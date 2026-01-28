natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Francie vyslala vlajkovou loď do Atlantiku

    28. ledna 2026  17:18
    Francie vyslala svou vlajkovou letadlovou loď Charles de Gaulle do Atlantiku v době, kdy evropští lídři stmelují jednotu kvůli napětí kolem Grónska a transatlantická aliance čelí zvýšenému tlaku.  

    Francouzská letadlová loď Charles de Gaulle | foto: Marine Nationale

    Loď vyplula tento týden z Toulonu ve Středomoří, aby se zúčastnila rozsáhlého spojeneckého cvičení, uvedlo v úterý ministerstvo obrany. Podle zdrojů míří úderná skupina do severního Atlantiku, ačkoli úřady přesnou trasu nezveřejnily.

    Nasazení přichází v době, kdy se francouzský prezident Emmanuel Macron chystá v Paříži jednat s lídry Dánska a Grónska. Strategický význam Grónska, ležícího mezi Severním ledovým a Atlantickým oceánem, posilují i jeho nerostné suroviny. Napětí eskalovalo začátkem měsíce, když americký prezident Donald Trump pohrozil převzetím poloautonomního dánského území a zavedením cel vůči evropským zemím, které by se mu postavily. Později od hrozby ustoupil po dosažení rámce dohody, jehož detaily nebyly zveřejněny.

    Francouzské námořní nasazení je prezentováno jako uměřené, nikoli konfrontační. Cvičení Orion 26 má spojit francouzské síly s regionálními spojenci a partnery v oblasti považované Paříží za klíčovou pro obranu evropských zájmů. Úderná skupina zahrnuje letadlovou loď, její palubní letectvo, doprovodné a podpůrné lodě včetně protivzdušné fregaty, zásobovací lodi a útočné ponorky.

    Zdroj: Radio France Internationale (Francie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media