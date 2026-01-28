Loď vyplula tento týden z Toulonu ve Středomoří, aby se zúčastnila rozsáhlého spojeneckého cvičení, uvedlo v úterý ministerstvo obrany. Podle zdrojů míří úderná skupina do severního Atlantiku, ačkoli úřady přesnou trasu nezveřejnily.
Nasazení přichází v době, kdy se francouzský prezident Emmanuel Macron chystá v Paříži jednat s lídry Dánska a Grónska. Strategický význam Grónska, ležícího mezi Severním ledovým a Atlantickým oceánem, posilují i jeho nerostné suroviny. Napětí eskalovalo začátkem měsíce, když americký prezident Donald Trump pohrozil převzetím poloautonomního dánského území a zavedením cel vůči evropským zemím, které by se mu postavily. Později od hrozby ustoupil po dosažení rámce dohody, jehož detaily nebyly zveřejněny.
Francouzské námořní nasazení je prezentováno jako uměřené, nikoli konfrontační. Cvičení Orion 26 má spojit francouzské síly s regionálními spojenci a partnery v oblasti považované Paříží za klíčovou pro obranu evropských zájmů. Úderná skupina zahrnuje letadlovou loď, její palubní letectvo, doprovodné a podpůrné lodě včetně protivzdušné fregaty, zásobovací lodi a útočné ponorky.
Zdroj: Radio France Internationale (Francie)