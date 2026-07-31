Bývalá šéfka zakázané stanice RT France po jejím uzavření působila jako komentátorka v médiích patřících do skupiny francouzského podnikatele Vincenta Bollorého, mimo jiné na televizní stanici CNews, rádiu Europe 1 a v deníku Le Journal du Dimanche. Po vydání rozhodnutí o vyhoštění byla umístěna do domácího vězení, kde zůstane do vyřízení odvolání.
Mediální skupina Vincenta Bollorého označila postup francouzských úřadů za závažný zásah do svobody projevu a přislíbila Fjodorovové plnou právní podporu. Její advokát oznámil, že proti rozhodnutí okamžitě podá odvolání. Spor mezi Fjodorovovou a francouzskými úřady trvá již od roku 2017, kdy prezident Emmanuel Macron prohlásil, že média šířící vědomě nepravdivé informace nepůsobí jako novinářské organizace, ale jako nástroje vlivu. Svůj postoj následně potvrdil i v červnu tohoto roku.
Případ přichází v době rostoucích obav Francie z ruských vlivových operací před prezidentskými volbami, které se uskuteční příští rok. Odborníci na dezinformace dlouhodobě upozorňují na působení osob šířících prokremelské narativy ve francouzském mediálním prostoru. Přestože nebyly zveřejněny důkazy o přímém napojení Fjodorovové na ruské státní orgány, část expertů ji považuje za významnou vlivovou aktérku prosazující zájmy Moskvy.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)