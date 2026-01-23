natoaktual.cz

    Francie obnovila výcvik ukrajinských vojáků v Polsku

    23. ledna 2026  14:38
    Francie tento týden znovu zahájila výcvik ukrajinských vojáků v Polsku v rámci mise EU pro vojenskou podporu Ukrajiny.  

    Výcvik ukrajinský vojáků v Británii | foto: @DefenceHQ

    Kurzy se zaměřují na průzkum, velení v náročných podmínkách, technickou podporu včetně údržby obrněných transportérů VAB a také na střelbu, boj zblízka a základy boje ve městě.

    Zdroj: Militarnyi (Ukrajina)

    natoaktual.cz

