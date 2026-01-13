natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Francie spouští nábor do nové dobrovolné vojenské služby

    13. ledna 2026  16:53
    Paříž zahajuje kampaň, která má od září přivést do uniformy první tisíce mladých lidí v rámci nové desetiměsíční dobrovolné vojenské služby.  

    Francouzská armáda | foto: @armeedeterre

    Program, který francouzský prezident Emmanuel Macron představil v listopadu, je otevřený občanům ve věku 18 až 25 let a má posílit obranyschopnost země v nejistédobě, uvedl náčelník generálního štábu Fabien Mandon.

    V první vlně má letos na podzim nastoupit tři tisíce účastníků do armády, námořnictva nebo letectva a plnit úkoly na francouzském území. V roce 2027 se počítá se čtyřmi tisíci a do roku 2030 s deseti tisíci dobrovolnými účastníky vojenské služby ročně. Dobrovolníci dostanou zhruba 800 eur měsíčně a mohou pomáhat při přírodních katastrofách, dohledu proti terorismu i v technických a podpůrných profesích – od operátorů dronů po mechaniky, elektrikáře, pekaře či zdravotní personál.

    Po skončení služby se mohou vrátit do civilu, vstoupit do záloh nebo zůstat v armádě, což vláda popisuje jako posun k hybridnímu modelu obrany. Ministryně obrany Catherine Vautrin odhadla náklady na 150 milionů eur v roce 2026 a celkem 2,3 miliardy eur v letech 2026–2030. Program zapadá do širší evropské debaty o posilování vlastní obrany v době obav z ruského tlaku i proměnlivých priorit Spojených států amerických.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media