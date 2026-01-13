Program, který francouzský prezident Emmanuel Macron představil v listopadu, je otevřený občanům ve věku 18 až 25 let a má posílit obranyschopnost země v nejistédobě, uvedl náčelník generálního štábu Fabien Mandon.
V první vlně má letos na podzim nastoupit tři tisíce účastníků do armády, námořnictva nebo letectva a plnit úkoly na francouzském území. V roce 2027 se počítá se čtyřmi tisíci a do roku 2030 s deseti tisíci dobrovolnými účastníky vojenské služby ročně. Dobrovolníci dostanou zhruba 800 eur měsíčně a mohou pomáhat při přírodních katastrofách, dohledu proti terorismu i v technických a podpůrných profesích – od operátorů dronů po mechaniky, elektrikáře, pekaře či zdravotní personál.
Po skončení služby se mohou vrátit do civilu, vstoupit do záloh nebo zůstat v armádě, což vláda popisuje jako posun k hybridnímu modelu obrany. Ministryně obrany Catherine Vautrin odhadla náklady na 150 milionů eur v roce 2026 a celkem 2,3 miliardy eur v letech 2026–2030. Program zapadá do širší evropské debaty o posilování vlastní obrany v době obav z ruského tlaku i proměnlivých priorit Spojených států amerických.
Zdroj: Reuters (Velká Británie)