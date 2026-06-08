Systém využívá umělou inteligenci pro podporu rozhodování a identifikaci cílů. Arcadia byla vyvinuta ve spolupráci francouzských společností Mistral AI, Safran, Thales a Airbus a představuje evropskou alternativu k systému Maven, který Severoatlantická aliance používá od roku 2025 a který vyvinula americká firma Palantir.
Podle zástupce náčelníka štábu francouzské armády Patricka Justela je Arcadia součástí snahy Paříže posílit evropskou technologickou suverenitu v oblasti obrany. Francouzští představitelé upozorňují na rizika spojená se závislostí na mimoevropských technologiích a zdůrazňují potřebu vlastních řešení.
Podobné debaty probíhají i v dalších evropských zemích. Nizozemsko usiluje o vytvoření plnohodnotné alternativy k systémům Palantiru během dvou let a Německo oznámilo, že neplánuje uzavírat nové smlouvy s americkými firmami včetně této společnosti. Evropské země ustupují od dohod s Palantirem v důsledku kritiky spojené s využíváním jeho technologií při vojenských operacích, hromadném sledování a vymáhání imigračních předpisů.
Zdroj: Euronews (Francie)