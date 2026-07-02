Nový plán počítá s dodatečnými výdaji ve výši zhruba 36 miliard eur oproti minulé verzi. Reaguje tak na poučení z konfliktů na Ukrajině a na Blízkém východě, včetně nutnosti navýšit zásoby raket i dělostřelecké munice a rozšířit investice do dronů a protidronových systémů.
Přestože plán získal širokou podporu, část zákonodárců uvedla, že není dostatečně ambiciózní. Někteří navíc vyjádřili pochybnosti o tom, jak bude celý projekt financován.
Nová legislativa zahrnuje opatření pro zavedení nového nouzového „stavu ohrožení národní bezpečnosti“, rozšiřuje pravomoci letišť a soukromých provozovatelů v oblasti boje proti dronům a umožňuje širší využití zpravodajských algoritmů ke sledování dat o internetovém připojení pro účely obrany a boje s kriminalitou.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)