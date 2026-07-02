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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Francie schválila plán vojenských výdajů ve výši 436 miliard eur

    2. července 2026  18:09
    Francouzský parlament schválil nový obranný plán, který zvýší výdaje na obranu na 436 miliard eur do roku 2030.  

    Francouzská armáda | foto: @armeedeterre

    Nový plán počítá s dodatečnými výdaji ve výši zhruba 36 miliard eur oproti minulé verzi. Reaguje tak na poučení z konfliktů na Ukrajině a na Blízkém východě, včetně nutnosti navýšit zásoby raket i dělostřelecké munice a rozšířit investice do dronů a protidronových systémů.

    Přestože plán získal širokou podporu, část zákonodárců uvedla, že není dostatečně ambiciózní. Někteří navíc vyjádřili pochybnosti o tom, jak bude celý projekt financován.

    Nová legislativa zahrnuje opatření pro zavedení nového nouzového „stavu ohrožení národní bezpečnosti“, rozšiřuje pravomoci letišť a soukromých provozovatelů v oblasti boje proti dronům a umožňuje širší využití zpravodajských algoritmů ke sledování dat o internetovém připojení pro účely obrany a boje s kriminalitou.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    rku; natoaktual.cz

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