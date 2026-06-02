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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Francie zadržela další ropný tanker plující z Ruska

    2. června 2026  15:24
    Francouzské námořnictvo zadrželo ruský ropný tanker Tagor, který se nachází na sankčním seznamu Evropské unie, Velké Británie a Spojených států amerických.  

    Tanker Eagle S s ruskou ropou zadržený finskými úřady kvůli podezření z poškození podmořských kabelů | foto: @SuomenPoliisi

    Tanker byl zachycen v mezinárodních vodách Atlantického oceánu. V posledních měsících jde už o třetí podobný

    případ.

    Francouzský prezident Emmanuel Macron potvrdil na síti X, že se jednalo o akci několika partnerů, která byla v naprostém souladu s námořním právem. Dále dodal: „Je nepřijatelné, aby lodě obcházely mezinárodní sankce, porušovaly námořní právo a financovaly válku, kterou Rusko vede proti Ukrajině již déle než čtyři roky.“

    Moskva označila francouzskou akci za nezákonnou, hraničící s mezinárodním pirátstvím.

    Zdroj: CNN (USA)

    rku; natoaktual.cz

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