Tanker byl zachycen v mezinárodních vodách Atlantického oceánu. V posledních měsících jde už o třetí podobný
případ.
Francouzský prezident Emmanuel Macron potvrdil na síti X, že se jednalo o akci několika partnerů, která byla v naprostém souladu s námořním právem. Dále dodal: „Je nepřijatelné, aby lodě obcházely mezinárodní sankce, porušovaly námořní právo a financovaly válku, kterou Rusko vede proti Ukrajině již déle než čtyři roky.“
Moskva označila francouzskou akci za nezákonnou, hraničící s mezinárodním pirátstvím.
Zdroj: CNN (USA)