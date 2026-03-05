Letouny zajišťují ochranu vzdušného prostoru nad francouzskými zařízeními, kde působí stovky příslušníků francouzských ozbrojených sil. Nasazení následovalo poté, co dron zasáhl hangár na jedné z francouzských základen.
Napětí v regionu vzrostlo po nedávných úderech Spojených států a Izraele proti Íránu. Írán následně podnikl útoky na cíle spojenců USA v oblasti Perského zálivu. V Abú Dhabí dron zasáhl také terminál s palivem a útoky narušily provoz dvou datových center společnosti Amazon v regionu.
Zdroj: France 24 (Francie)