    5. března 2026  8:10
    Francie nasadila stíhací letouny Rafale nad Spojenými arabskými emiráty k ochraně francouzské námořní a letecké základny před možnými íránskými útoky.  

    Letoun Rafale francouzského letectva na Dnech NATO v Ostravě | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Letouny zajišťují ochranu vzdušného prostoru nad francouzskými zařízeními, kde působí stovky příslušníků francouzských ozbrojených sil. Nasazení následovalo poté, co dron zasáhl hangár na jedné z francouzských základen.

    Napětí v regionu vzrostlo po nedávných úderech Spojených států a Izraele proti Íránu. Írán následně podnikl útoky na cíle spojenců USA v oblasti Perského zálivu. V Abú Dhabí dron zasáhl také terminál s palivem a útoky narušily provoz dvou datových center společnosti Amazon v regionu.

    Zdroj: France 24 (Francie)

    dkr; natoaktual.cz

