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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Vojenská přehlídka ve Francii bude věnována podpoře Ukrajiny

    8. června 2026  16:05
    Tradiční francouzská vojenská přehlídka ke Dni Bastily, která se uskuteční 14. července v Paříži, bude věnována podpoře Ukrajiny a demonstraci připravenosti Západu čelit ruské agresi.  

    ilustrační foto | foto: @ServiceSsu

    Podle francouzského generálního štábu má zároveň ukázat výsledky modernizace francouzských ozbrojených sil.

    Letošního ročníku se zúčastní přibližně 10 tisíc vojáků a počet nasazené techniky i letadel bude zhruba o 30 % vyšší než v roce 2025. Součástí programu bude také vystoupení francouzských a ukrajinských pilotů na stíhačkách Mirage 2000, přičemž jeden letoun bude nést ukrajinské barvy.

    Přehlídky se zúčastní i francouzské jednotky rozmístěné na východním křídle Severoatlantické aliance, zejména v Estonsku, Polsku a Rumunsku.

    Zdroj: Ukrainian News Agency (Ukrajina)

    dkr; natoaktual.cz

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