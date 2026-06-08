Podle francouzského generálního štábu má zároveň ukázat výsledky modernizace francouzských ozbrojených sil.
Letošního ročníku se zúčastní přibližně 10 tisíc vojáků a počet nasazené techniky i letadel bude zhruba o 30 % vyšší než v roce 2025. Součástí programu bude také vystoupení francouzských a ukrajinských pilotů na stíhačkách Mirage 2000, přičemž jeden letoun bude nést ukrajinské barvy.
Přehlídky se zúčastní i francouzské jednotky rozmístěné na východním křídle Severoatlantické aliance, zejména v Estonsku, Polsku a Rumunsku.
Zdroj: Ukrainian News Agency (Ukrajina)