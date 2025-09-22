natoaktual.cz

    22. září 2025  16:10
    Francie vybavila své ozbrojené síly superpočítačem Asgard, prvním vojenským strojem určeným výhradně pro umělou inteligenci. Zařízení umístěné v pevnosti Mont-Valérien nedaleko Paříže bylo slavnostně odhaleno francouzským ministrem obrany Sébastienem Lecornu. S rozpočtem 600 milionů eur se stal nejvýkonnějším superpočítačem v Evropě a třetím na světě.  

    Umělá inteligence. Ilustrační snímek | foto: DARPA

    Asgard je tvořen 1 024 čipy NVidia nejnovější generace, zřejmě typem Blackwell B200, s obrovskou pamětí a propustností, což umožňuje rychlý trénink rozsáhlých neuronových sítí. Je zcela izolován od internetu, slouží pouze vojenským účelům a obsluhují jej výhradně francouzští specialisté s nejvyšším stupněm prověrky.

    Superpočítač má trénovat AI modely na utajovaných datech v rámci agentury Amiad. Projekty zahrnují vývoj robotických bojových jednotek, zpracování satelitních snímků, simulace podmořských operací či zdokonalování zbraňových systémů. Asgard tak Francii zařazuje po bok USA a Číny, které disponují podobnými systémy, zatímco Evropa dosud měla jen civilní superpočítače.

    Zdroj: Futura-Sciences(Francie)

    natoaktual.cz

